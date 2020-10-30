شكرا لقرائتكم خبر عن وفد متدربي البرنامج الرئاسي يزور مدينة الطود بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، مع متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، والجاري تنفيذه على مستوى المحافظات، وهم الدكتور وسام النهري، والدكتورة رانيا عطية، والدكتورة آلاء محمود، أطباء بشريين تخصصات وبائيات وصحة عامة وأورام، والأستاذة سالي عاشور باحث اقتصادي بمركز معلومات مجلس الوزراء.
كما قام رئيس مركز ومدينة الطود والشباب المؤهلين من البرنامج الرئاسي بجولة ميدانية لمتابعة عدد من الأنشطة والمشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها بالمركز بغرض التعرف عليها وإلى الحلول التي تمت لمواجهة المشاكل والتحديات التي صادفت بعض المشروعات وإزالة المعوقات لاستكمالها.
ويعد البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، تم إعداده وتصميمه لكي يكون قاطرة التقدم ونبراس أمل ومصنع قيادات المستقبل، ويهدف إلى إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كي تكون مؤهلة للعمل السياسي، والإداري، والمجتمعي بالدولة، من خلال اطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات التي تحيط بالدولة المصرية.
وكان محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، قد استقبل متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين، حيث رحب بهم على أرض محافظة الأقصر، وتمنى لهم التوفيق في مستقبلهم المهني، ووجه بتقديم كافة أوجه السبل لتسهيل مهمتهم خلال فترة التدريب، من خلال البرنامج المعد سواء داخل الديوان العام أو داخل مجالس المدن والأحياء ومديريات الخدمات.
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