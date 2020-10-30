شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم مستشفى الأقصر العام لمواجهة موجة كورونا الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الدكتور خلف عمر مدير مستشفي الأقصر العام، انه يتم تعقيم وتطهير المستشفي أسبوعيا وذلك للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا. وأكد خلف أن المستشفي العام سوف تكون اول مستشفي عزل داخل المحافظة في حالة حدوث موجة تانية من جائحة كورونا. وشدد خلف على ضرورة الإجراءات الإحترازية والتباعد الاجتماعي بين المواطنين داخل المحافظة لتقليل انتشار العدوي بينهم الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,209

تعافي 99,273

وفيات 6,247

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