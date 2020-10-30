شكرا لقرائتكم خبر عن مشادات خلال زيارة مرتضى منصور لنادى ميت غمر.. والمستشار: «أنا صاحب النادي» (صور وفيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، والمرشح لإنتخابات مجلس النواب عن دائرة ميت غمر، مساء الخميس، نادى ميت غمر الرياضي، ضمن جولاته الإنتخابية بالدائرة قبل أيام من الإنتخابات والتى تجرى يوم 7، 8 نوفمبر المقبل.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعى «فيديو» لمشادات كلامية بين بعض السيدات وأمن النادى، وآخر لمشادة بين إحدى السيدات ورئيس نادى الزمالك، والتى أكدت أنه تم منع السيدات والأطفال من دخول النادى أثناء زيارته.

وقالت: «يا سيادة المستشار حضرتك ضيف عندنا وإحنا أصحاب مكان في نادى ميت غمر وإزاى إحنا ستات وحريم الباب يتقفل والناس بتوعك يمنعونا علشان حضرتك في النادي».

ليرد عليها «منصور» قائلا: «ده محصلش وأنا صاحب النادي، أنا صاحب نادى ميت غمر». بينما رد أحد الأشخاص قائلا: «دى تعليمات النادى مش المستشار»، مما أثار غضب عدد كبير من المواطنين.

وحرص «منصور»، برفقه المهندس جمال قنديل رئيس مجلس إدارة النادى، خلال الزيارة على تفقد منشآت النادى وتوجيه التحية لأعضاء الجمعية العمومية.

ووعد رئيس نادى الزمالك بدعم نادى ميت غمر ومجلس إدارته في زيادة المنشآت الرياضية التابعة له، بينما حرض عدد كبير من الشباب على إلتقاط الصور التذكارية معه.

وانقسم المتابعون للفيديو بين مؤيد ومعارض للزيارة، حيث اعتبرها البعض مخالفة جسيمة لقانون الإنتخابات، والذى يحظر استخدام المنشآت الحكومية في الدعاية الإنتخابية، مطالبين بمعاقبة مجلس الإدارة خاصة أن الزيارة تأتي قبل ايام من انتخابات مجلس النواب، بينما أيد الزيارة البعض الآخر، مؤكدين أن «منصور» اعتاد زيارة النادى ودعمه.

ومن جانبه، أكد المهندس جمال قنديل رئيس نادى ميت غمر، أن زيارة المستشار مرتضى منصور كانت لتفقد الإنتهاء من تركيب بعض التجهيزات التي تبرع بها للنادى بقيمة 750 ألف جنيه.

وقال لـ«المصرى اليوم»: «أولا نحن ملتزمون بحظر استخدام المنشآت الرياضية في الدعاية الإنتخابية، والزيارة لم يتخللها أي دعاية انتخابية ولا دعوة لإنتخاب المستشار مرتضى منصور، ولكن الرجل دائم الدعم لنادى ميت غمر، ومؤخرا تبرع بشاشة كبيرة وعمل قاعدتها الخرسانية والشاسية الخاص بها وكذلك منطقة الترتان والمقاعد لإستقبال اعضاء الجمعية العمومية وكلها انشاءات تكلفت 750 ألف جنيه تبرع منه، وكنا نختار أفضل المواصفات للأشياء والمعدات وأفضل الشركات لتركيبها، ومن الطبيعى أن يدخل النادى لتفقد أول تشغيل لتبرعه ليتأكد أنه ذهب في محله، كما كنا نعرض عليه بعض الطلبات الخاصة بالنادى للمضى في تنفيذها مثل أرض مجمع الملاعب بجمصة والجارى العمل على تخصيصها».

وأضاف: «الذى حدث ليس في إطار الدعاية الإنتخابية لأننا أعلناها صريحة بأننا نحن على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ومجلس الإدارة لا يملك أن يوجه أحد لإنتخاب شخص بعينه وكل شخص حر في اختياره، ونحن قبلنا تبرعات من مرشحين آخرين وطلبنا من نواب الدائرة الثلاث دعم النادى بطرق مختلفة».

وعن صاحبة واقعة الفيديو؛ أكد رئيس نادى ميت غمر أنها ليست عضوة بالنادى، قائلا: «السيدة التي تشاجرت بالفيديو ليست عضو جمعية عمومية بالنادى وكانت ضيفة مع إحدى العضوات وحاولت إفتعال مشكلة وإثارة الناس لكن الأمر انتهى بهدوء».

من جانبه، أكد علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أنه تم التشديد على جميع رؤساء النوادى ومراكز الشباب بعدم استغلالها في الدعاية الإنتخابية.

وحول زيارة المستشار مرتضى منصور لنادى ميت غمر، قال لـ«المصرى اليوم»: «تم عمل مذكرة بالواقعة ورفعها لوزير الشباب لإتخاذ قرار بشأنها، وما حدث لا يدخل في إطار الدعاية الإنتخابية، فلم يحدث مؤتمر ولم تعلق لافتة، وكانت زيارة لبعض الإنشاءات وانتهت دون التحدث في الإنتخابات».

مرتضى منصور خلال زيارته لنادى ميت غمر

مرتضى منصور خلال زيارته لنادى ميت غمر

مرتضى منصور خلال زيارته لنادى ميت غمر

مرتضى منصور خلال زيارته لنادى ميت غمر