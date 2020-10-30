شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان الاجتماعي» يوضح طرق التواصل مع الصندوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه يتم تخصيص وحدات الإسكان الإجتماعي إلكترونياً عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي لكل دور، وفى حالة زيادة عدد الحاجزين من ذوى الاحتياجات الخاصة عن نسبة 5 % من عدد الوحدات المُتاحة بالمدن المعلن عنها تكون الأولوية طبقاً للترتيب التالى، المتزوج ويعول (شاملاً: الأرمل/ة ويعول- المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سناً وفى حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سناً، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سناً، وفى حالة زيادة عدد الحاجزين غير متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة عن عدد الوحدات السكنية المتاحة بعد خصم الوحدات السكنية المُخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة بالمُدن المعلن عنها يتم عمل قرعة إلكترونية عشوائية لترتيب الحاجزين.

وقالت مى عبدالحميد: لمزيد من التفاصيل والاستفسارات، يرجى متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي (http://www.facebook.com/shmffeg)، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي (https://www.youtube.com/shmffeg)، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحاً: 99 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن / مديريات الإسكان.