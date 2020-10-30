شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يناشد الركاب ارتداء الكمامات خلال استقلاله للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت شركة مترو الأنفاق جمهور الركاب ارتداء الكمامات للوقاية ضد فيروس كورونا، مؤكدة أنها ستقوم بتوقيع غرامات على الركاب المخالفين لقرار ارتداء الكمامات تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الوقائية ضد الفيروس.

واستمرت شركة المترو فى دعوة الركاب عبر الإذاعات الداخلية بالمحطات إلى ارتداء الكمامات خلال استقلال خطوط المترو للوقاية ضد كورونا، مؤكدة استمرارها في توزيع كمامات على عامليها ضمن الإجراءات الوقائية ضد الفيروس، وذلك تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

كانت شركة المترو أعلنت أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة، مشددة على ضرورة استمرار الركاب فى ارتداء الكمامات خلال استقلال المتروللرقاية من كورونا.

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واستمرت شركة المترو في أعمال التطهير والتعقيم للمحطات والقطارات بخطوطها الثلاثة ضد كورونا، مع بث رسائل توعية عبر الاذاعة الداخلية بالمحطات عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتأكيد على العاملين ارتداء الكمامات باستمرار.