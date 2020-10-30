نظام الحضور بالمدارس وأسعار الكهرباء.. الحكومة ترد على 11 شائعة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره الأسبوعي؛ لتوضيح الحقائق والرد على الشائعات، اليوم الجمعة.

وردت الحكومة على 11 شائعة خلال الأسبوع الجاري، يستعرضها "الخليج 365" على النحو التالي:

الحكومة ترد على شائعة فرض زيادات في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فرض زيادات في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي زيادات في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، وأن أسعار الكهرباء كما هي دون أي زيادات، مُوضحةً أن كافة شركات توزيع الكهرباء مُلتزمة بتطبيق الأسعار التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو الماضي.

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الحكومة ترد على شائعة إلغاء نظام التعليم الفني التجاري

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن اتجاه وزارة التربية والتعليم لإلغاء نظام التعليم الفني التجاري، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء نظام التعليم الفني التجاري، وأن نظام التعليم الفني التجاري قائم ومستمر، مُوضحةً أنه تم البدء في تنفيذ خطة شاملة لتطوير التعليم الفني التجاري من خلال استحداث برامج وتخصصات جديدة تخاطب الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وذلك بالتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية وغرف تكنولوجيا المعلومات.

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الحكومة: كافة السلع المطروحة بالأسواق سليمة وآمنة تماما

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تداول سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق، مُوضحةً أن كافة السلع المطروحة بالأسواق آمنة وسليمة تماماً، ومُطابقة لكافة المواصفات والمعايير القياسية، مُشددةً على شن حملات رقابة يومية على الأسواق والمحال التجارية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات.

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لا توجد زيادات جديدة.. الحكومة: أسعار السلع المطروحة بالأسواق مستقرة

أكد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، من أنباء بشأن إصدار وزارة التموين تسعيرة استرشادية تتسبب في زيادة أسعار السلع الحالية بالأسواق، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار تسعيرة استرشادية تتسبب في زيادة أسعار السلع الحالية بالأسواق، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بتطبيق التسعيرة الاسترشادية، مُوضحة أن كافة أسعار السلع المتداولة بالأسواق مستقرة، ولم يطرأ عليها أي زيادات جديدة، مُشددةً على تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأسواق لضبط الأسعار، ومنع أي ممارسات احتكارية من قبل التجار، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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هل تُطلق التضامن روابط جديدة لتسجيل الحصول على معاش الطفل؟.. الحكومة تجيب

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إطلاق الحكومة روابط إلكترونية جديدة لتسجيل الحصول على معاش الطفل، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق أي روابط إلكترونية جديدة لتسجيل الحصول على معاش الطفل، وأن تلك الروابط مزيفة ولا علاقة للوزارة بها تماماً، مُوضحةً أن التسجيل للحصول على معاش الطفل يتم فقط من خلال ملء استمارة الطلب المتاحة على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي"https://www.moss.gov.eg"، وتقديمها بوحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة.

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جهود مكثفة لاستعادة القطع المسروقة.. الحكومة تنفي بيعها آثارًا لـ"جهات أجنبية"

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن بيع عدد من الآثار المصرية لصالح جهات أجنبية، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع أي من الآثار المصرية، مُشددةً على تصدي الدولة لأي محاولات غير شرعية؛ لتهريب الآثار المصرية للخارج، باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، مُشيرةً إلى أن هناك جهوداً مكثفة لاسترداد كافة القطع الأثرية المسروقة والمهربة للخارج بطرق غير شرعية.

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الحكومة تحسم الجدل حول إلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد، مُوضحةً أن إجراءات تسجيل الحضور والغياب مستمرة بمختلف المراحل التعليمية خلال العام الدراسي الجديد وفقاً للخطة المعلنة من قبل الوزارة، مع تفعيل نظام التعلم عن بعد إلى جانب الذهاب إلى المدرسة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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الحكومة تنفي إعلان أسماء مستحقي منحة الـ 500 جنيه عبر موقع القوى العاملة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إعلان أسماء مستحقي منحة العمالة غير المنتظمة عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإعلان أسماء مستحقي منحة العمالة غير المنتظمة عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة، مُوضحةً أن الطريقة الوحيدة للتأكد من استحقاق المنحة هي "الرسائل النصية"، التي يتلقاها المستحق من الرقم 2030، عبر رقم الهاتف المُسجل أثناء تحديث البيانات بالموقع الرسمي للوزارة، وذلك حرصاً من الدولة على ضمان وصول المنحة لمستحقيها الفعليين.

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الصور المتداولة غير صحيحة.. الحكومة تنفي وجود أخطاء بمنهج الدين لـ "خامسة ابتدائي"

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الصور التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، توضح وجود أخطاء بمنهج التربية الإسلامية المقرر على الصف الخامس الابتدائي، لا أساس لها من الصحة.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أخطاء سواء بمنهج التربية الإسلامية أو أي مناهج دراسية أخرى، وأن الصور المتداولة بهذا الخصوص لا تمت للمناهج الدراسية المصرية بصلة، مُشددةً على أن هناك لجاناً مكلفة بمراجعة كافة المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية وتدقيقها وتدارك أي أخطاء قد تحدث بها قبل اعتمادها للطباعة.

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الحكومة تنفي إلزام الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بسداد الرسوم الدراسية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إلزام ذوي الاحتياجات الخاصة بسداد الرسوم الدراسية المقررة بمختلف المراحل التعليمية، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلزام ذوي الاحتياجات الخاصة بسداد الرسوم الدراسية المقررة بمختلف المراحل التعليمية، مُوضحةً إعفاء كافة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من دفع أي رسوم دراسية وفقاً للقرار الوزاري رقم 155 لسنة 2020، مُشددةً على أن أحكام القرار تسري على جميع المدارس التي صدر قرار بإنشائها أو حاصلة على ترخيص من الوزارة.

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الحكومة: لا صحة لتحويل مكتبات المدارس لفصول مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تحويل المكتبات المدرسية لفصول دراسية مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي بالمدارس، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحويل أي من المكتبات المدرسية لفصول دراسية، ولم يتم إصدار أي قرارات أو تعليمات بهذا الشأن، مُوضحةً أنه يحظر على المدارس التوسع في الفصول على حساب المكتبات أو استغلالها لغير الأغراض الخاصة بها، لما لها من دور فعال في تحقيق استراتيجية التعليم وتفعيل الأنشطة التربوية لتنمية مهارات الطلاب.

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