محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:
طالب وحيد عاصم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أصحاب شركات السياحة بالتوقف عن الإدلاء باأي تصريحات تحمل أخبار سلبية أو غير موثقة حول موسم العمرة خاصة في ظل الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار، وغرفة شركات السياحة، لتنظيم موسم عمرة استثنائي دون مشكلات في هذا الوقت العصيب.
وقال عاصم، في بيان اليوم، إن الأخبار السلبية و الغير موثقة والتي انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية زادت من مخاوف الشركات لموسم العمرة وربما يؤدي لتبعات كارثية منها نشر حالة الإحباط العام لدى القطاع السياحي ويدفع الشركات للاستغناء عن العمالة، بالإضافة إلى زيادة مخاوف المواطنين من أداء المناسك مما سيؤثر سلبا على الموسم.
وأوضح أن غرفة شركات السياحة تعكف حاليا على إعداد ضوابط تنظم رحلات العمرة وتيسر الإجراءات المرتبطة بها، وتوفر شروط السلامة الصحية الكافية للمعتمر المصري اأثناء الرحلة وذلك بالتشاور اليومي مع أعضاء عمومية الشركات، داعياً الشركات للتكاتف خلف الغرفة والوزارة وانتظار صدور الضوابط دون نشر الطاقة السلبية بين العاملين بالقطاع.
وناشد عضو اتحاد الغرف السياحية، جميع القائمين على المواقع الإعلامية بعدم نشر أخبار إلا من خلال تصريحات من مصادر رسميه و مسئولة.
جدير بالذكر، أن لجنة الثلاثين وهم مندوبي عمومية غرفة الشركات لدة الإتحاد قد تقدموا رسمياً بطلب للغرفه للتدخل ولوقف تلك التصريحات.
كانت هذه تفاصيل خبر تبعات كارثية.. "الغرف السياحية" يطالب بوقف التصريحات السلبية عن العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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