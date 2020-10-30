شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تنقل عفش البيت.. هل محتاج تصريح من الحى؟.. اعرف المطلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تزايد ظاهرة الاستعانة بـ "الونش " ، لنقل الأثاث والأجهزة والمعدات الثقيلة ، لا يعرف العديد منا أن استئجار ونش لرفع المنقولات يحتاج إلى تصاريح حتى لا يتعرض الونش للمصادرة، ويعرض ”الخليج 365” الإجراءات المتبعة للحصول على تصاريح نقل الأثاث المنزلى.

1. لابد من الحصول على تصريح لاستخدام ونش رفع المنقولات من الحى التابع له.

2. الحصول على تصريح من إدارة المرور التابع لعدم التعرض لغرامات تعطيل الطريق العام.

3. الأوراق المطلوبة – عقد الشقة + رخصة الونش .

4. رسوم تصريح الونش تختلف من حى لآخر لارتباطها باللائحة الداخلية للحى.

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5. تصل الرسوم في بعض المناطق إلى ألفى جنيه.

6. يستغرق إصدار التصريح من يوم إلى يومان.

7. التصريح يصدر ليوم واحد فقط ويمكن زيادته حسب الحاجة.

8. يتم التقدم للحصول على التصريح من خلال المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.