كيف يتم الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق تنفيذ المرحلة الأولى من حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى حافلات المدارس خلال العام الدراسى الحالي . ”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن آليات اجراء الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين سائقى المدارس فى نقاط محددة . بدء تنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين سائقى المدارس اعتبارا من الأسبوع المقبل من يثبت تعاطيه للمخدرات سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة . ‏ تنظيم حملات كشف عشوائي على سائقي حافلات المدارس، للتأكد من عدم تعاطى السائقين للمخدرات. Advertisements إعداد قاعدة بيانات لسائقي حافلات المدارس على مستوى الجمهورية. سيتم التوسع في الحملات لاستهداف الكشف على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، وسائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان" 16023" يتلقى الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر بشأن اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، ونزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين ‏

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