شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية اليوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية اليوم الجمعة 30 أكتوبر.

وتشير التوقعات إلى انخفاض في درجات الحرارة فتسجل الخرطوم 32 درجة مئوية نهاراً فيما كانت العظمى الايام الماضي 38 ، 39 درجة مئوية ، وتصل درجة الحرارة العظمى بصنعاء 23 درجة مئوية .

بينما تشير درجات الحرارة في كل من القدس وغزة إلى 26 ، 27 على التوالي .

في حين تبلغ العظمى نهاراً على لندن 13 والصغرى 06 ، ومونتريال 06 درجات مئوية نهاراً والصغرى 01 .

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة في الكثير من عواصم العالم العربية والعالمية .

المدينة العظمي الصغري المدينة العظمي الصغري مكه 37 22 أنقرة 24 09 المدينة 36 20 إسطنبول 22 13 الرياض 31 16 إسلام أباد 28 13 المنامة 30 24 نيودلهي 30 14 أبوظبي 31 23 جاكرتا 31 22 الدوحة 31 22 بكين 17 04 الكويت 33 18 كوالالمبور 32 23 دمشق 29 13 طوكيو 20 14 بيروت 27 22 أثينا 23 13 عمان 30 16 Advertisements روما 18 09 القدس 26 15 باريس 13 08 غزة 27 20 مدريد 12 04 بغداد 32 14 برلين 13 16 مسقط 26 20 لندن 13 06 صنعاء 23 06 مونتريال 06 01 الخرطوم 32 25 موسكو 10 04 طرابلس 27 17 نيويورك 14 09 تونس 22 13 واشنطن 16 10 الجزائر 20 10 نواكشوط 31 22 الرباط 19 10 أديس أبابا 23 06