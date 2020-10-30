شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يكرم لاعبى غزل المحلة اليوم ويعلن عن شركة جديدة لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل محافظة الغربية صباح اليوم الجمعة، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، لتكريم لاعبى غزل المحلة والجهاز الفنى لصعودهم للدورى الممتاز بعد غياب 4 سنوات.
ويستقبل الوزير الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وأحمد عمرو رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وتبدأ الزيارة بصلاة الجمعة بطنطا، يعقبها التوجه لمدينة المحلة لحضور عرض الكشافة الجوية لشركة غزل المحلة، وعروض للفنون الشعبية.
وتشهد الزيارة إعلان وزير قطاع الأعمال عن تأسيس شركة جديدة لكرة القدم، بحضور أعضاء مجلس إدارة نادى غزل المحلة واللاعبين، كما سيقوم الوزير بتكريم اللاعبين والجهاز الفنى بعد تحقيق الصعود للدورى الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير قطاع الأعمال يكرم لاعبى غزل المحلة اليوم ويعلن عن شركة جديدة لكرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.