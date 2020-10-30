شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يكرم لاعبى غزل المحلة اليوم ويعلن عن شركة جديدة لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل محافظة الغربية صباح اليوم الجمعة، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، لتكريم لاعبى غزل المحلة والجهاز الفنى لصعودهم للدورى الممتاز بعد غياب 4 سنوات.

ويستقبل الوزير الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وأحمد عمرو رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وتبدأ الزيارة بصلاة الجمعة بطنطا، يعقبها التوجه لمدينة المحلة لحضور عرض الكشافة الجوية لشركة غزل المحلة، وعروض للفنون الشعبية.

وتشهد الزيارة إعلان وزير قطاع الأعمال عن تأسيس شركة جديدة لكرة القدم، بحضور أعضاء مجلس إدارة نادى غزل المحلة واللاعبين، كما سيقوم الوزير بتكريم اللاعبين والجهاز الفنى بعد تحقيق الصعود للدورى الممتاز.