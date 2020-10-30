شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الأساسية تتابع مبادرة ١٠٠ مليون صحة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور أحمد عمر مساعد مدير إدارة الرعاية الأساسية بشمال سيناء يتفقد عدد من نقاط الفحص بالمبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة.

وأشار عمر إلى زيادة اقبال المواطنين على المبادرة.. مشيرا إلى ان هدف المبادرة الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج للامراض المزمنة

وأوضح أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين من سن 40سنة وكذلك الفئة العمرية من 18- 40 والمسجلين لدي قاعدة بيانات 100مليون صحة بارتفاع في نسبة السكر بالدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية

لفت إلى أن المبادرة تقدم التوعية الصحية للمواطنين بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم كذلك تحديد زيادة مستوى الوزن والسمنه بالمراكز الحضرية بالمحافظة.