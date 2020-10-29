شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: نتيجة تحليل عينة المدير الإداري لمستشفى العريش سلبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء عن أن نتيجة العينة الخاصة بالمدير الإداري لمستشفى العريش العام سلبية، بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد. وكانت المديرية أعلنت عن الاشتباه في إصابة المدير الإداري لمستشفى العريش العام بفيروس كورونا المستجد، حيث تم تنفيذ كل الإجراءات الوقائية والعلاجية وفقًا لبروتوكول التعامل مع الحالات المشتبه فيها، ومنها سحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس معمليًا من عدمه، وإرسال العينات إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة للتحليل، والتي جاءت سلبية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,030

تعافي 99,174

وفيات 6,234

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