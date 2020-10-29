شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب غلابة جديد في كفرالشيخ: بعد شفائي قررت متابعة مرضى كورونا المعزولين منزليًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الدكتور السيد محرم الكرداوي، أو كما يقولون عنه ويحب أن ينادي طبيب الغلابة بمدينة بيلا، ضرب أروع الأمثلة في الإنسانية والرحمة بمرضاه من خلال معالجة مرضي كورونا بمنازلهم، وأحيانا مجانا لغير القادرين بجانب عمله الحكومي في مستشفى صدر المحلة، وأحد المستشفيات الخيرية بمدينة بيلا.

يقول الدكتور السيد محرم الكرداوي، طبيب الأمراض الصدرية، 28 سنة، ابن مدينة بيلا: «بدأت رحلتي مع علاج مرضى كورونا في شهر إبريل الماضي، حينما تم انتدابي من مستشفى صدر المحلة للعمل في مستشفى كفر الزيات للعزل الصحي، بعد ظهور أول حالات كورونا في مصر، ووقتها كان الوضع مُريبا جدًا وذلك لعدم درايتنا الكاملة بهذا الفيروس الخطير، وتعاملنا مع شيء جديد لم يسبق لنا التعامل معه، وقد رأيت العجب خلال عملي في مستشفيات العزل، وشاهدت بعيني شبابا يلفظون أنفاسهم الأخيرة أمام عيني، وعلى النقيض مُسنين يتعافون من هذا الفيروس المُميت، وأُصبت بالفيروس بعد انتهاء فترة عملي في مستشفى كفر الزيات، وعودتي إلى مستشفى صدر المحلة مرة أخرى، حيث ظهرت عليّ أعراض الإصابة بالفيروس، وقُمت بعمل مسحة وبالفعل كانت إيجابية، ووقتها قُمت بعزل نفسي منزليًا، وبدأت في رحلة العلاج، وكنت أُعالج نفسي بنفسي، أتناول الدواء، وأُعطى لنفسي الحقن».

ويضيف: «استمرت رحلة العلاج قرابة شهر حتى تعافيت تمامًا، وعُدت إلى حياتي الطبيعية وعملي مرة أخرى، وبعد شفائى قرّرت مُتابعة المرضى المُصابين بفيروس كورونا والمعزولين منزليًا، والاهتمام بهم، ودعمهم نفسيًا، حتى الشفاء، وخاصةً الحالات المُستحقة، وذلك نظرًا لتكدس الشديد في مستشفيات العزل وعدم توفر أماكن للمرضي بها، وأحرص بصفة مُستمرة على مُتابعة حالة المرضى، وذلك من خلال عملى في أحد المستشفيات الخيريه بمدينة بيلا، وأيضًا من خلال زيارة المرضى في منازلهم، والتواصل مع ذويهم، وأضاف قائلا: هناك حالات كثيرة تتحسن في العزل المنزلى، وهناك أيضًا حالات أخرى تحتاج إلى دخول مستشفيات العزل، نظرًا لاحتياجهم إلى أجهزة تنفس صناعى، ولاشك أن العامل النفسى له دور مُهم في التغلب على فيروس كورونا اللعين، ومُستمر في مُعالجة ومُتابعة مرضى كورونا حتى يمنّ الله سبحانه تعالى عليهم بالشفاء».

وناشد الطبيب جموع المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الكاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد، مُستطردًا: «يجب على كافة المواطنين الابتعاد عن التجمعات، واستخدام الكمامات في الأماكن المُغلقة، وتطهير الأيدي بالكحول بصفة مُستمرة»، وأكد أن الالتزام هو السبيل الوحيد للحد من انتشار هذا الفيروس اللعين.