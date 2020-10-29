شكرا لقرائتكم خبر عن ‏خلال تواجده في موسكو.. شكري يجري اتصالاً بنظيره الروسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الوزير سامح شكري، اليوم ٢٩ الجاري، اتصالاً مع نظيره الروسي «سيرجي لافروف»، وذلك خلال زيارته إلى موسكو، حيث اطمأن على صحة وزير الخارجية الروسي، كما تبادلا وجهات النظر حول الوضع على الساحة الإقليمية ولا سيما اتصالاً بعملية السلام في الشرق الاوسط وبالتطورات الأخيرة لمساعي التوصل إلى حل للأزمة والصراع في ليبيا.

هذا، ويستكمل الوزير شكري لقاءاته ‏مع المسؤولين الروس خلال زيارته إلى العاصمة الروسية.