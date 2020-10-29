شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: خروج قطار عن القضبان في طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر مطلعة بالسكة الحديد إن عدد 3 عربات من قطار رقم 572 القادم من الإسكندرية والمتجه إلى طنطا ثم بورسعيد في منطقه نبيل الوقاد العجيزي في طنطا، خرجت عن القضبان.

وأضافت المصادر أن القطار ركاب مكيف ومميز، ولم تعلن السكة الحديد رسميا عن وجود ضحايا أو سبب الحادث.