شكرا لقرائتكم خبر عن متدربو البرنامج الرئاسي يتفقدون «شفاء الأورمان» ومركز تحيا مصر لعلاج فيروس سي بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رافق محمد عبدالقادر خيرى نائب محافظ الأقصر اليوم الخميس، وفد من شباب المتدربين بالبرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة (دفعة الفريق محمد العصار)، خلال تفقدهم لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام ومركز تحيا مصر لعلاج فيروس سى، ضمن خطة التدريب الميدانى للمتدربين.

وأكد نائب محافظ الأقصر على أهمية دور شباب التنفيذيين وتأهيلهم، مشيرا إلى أن محافظة الأقصر تحت رعاية المحافظ المستشار مصطفى ألهم، تتخذ خطوات جادة لدعم الشباب بالقطاع الحكومى لتأهيلهم وتدريبهم بهدف تحقيق التميز في جميع جوانب الادارة العامة.

يذكر ان البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب في ضوء التوافق مع رؤية مصر الرئيسية لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 ويستهدف تدريب الشباب في القطاع الحكومي لفهم الأساليب الحديثة في صنع السياسات والقرارات.