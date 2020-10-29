شكرا لقرائتكم خبر عن متدربو البرنامج الرئاسي يتفقدون «شفاء الأورمان» ومركز تحيا مصر لعلاج فيروس سي بأسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
رافق محمد عبدالقادر خيرى نائب محافظ الأقصر اليوم الخميس، وفد من شباب المتدربين بالبرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة (دفعة الفريق محمد العصار)، خلال تفقدهم لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام ومركز تحيا مصر لعلاج فيروس سى، ضمن خطة التدريب الميدانى للمتدربين.
وأكد نائب محافظ الأقصر على أهمية دور شباب التنفيذيين وتأهيلهم، مشيرا إلى أن محافظة الأقصر تحت رعاية المحافظ المستشار مصطفى ألهم، تتخذ خطوات جادة لدعم الشباب بالقطاع الحكومى لتأهيلهم وتدريبهم بهدف تحقيق التميز في جميع جوانب الادارة العامة.
يذكر ان البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب في ضوء التوافق مع رؤية مصر الرئيسية لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 ويستهدف تدريب الشباب في القطاع الحكومي لفهم الأساليب الحديثة في صنع السياسات والقرارات.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
107,030
-
تعافي
99,174
-
وفيات
6,234
كانت هذه تفاصيل خبر متدربو البرنامج الرئاسي يتفقدون «شفاء الأورمان» ومركز تحيا مصر لعلاج فيروس سي بأسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.