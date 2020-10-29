شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين بأشد العبارات أستهداف ميلشيا الحوثي الأراضي السعودية بطائرات مفخخة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠، مواصلة قيام ميليشيا الحوثي بشن هجمات إرهابية من خلال إطلاق طائرات مفخّخة بدون طيار لاستهداف أراضي المملكة العربية السعودية.

وتؤكد مصر مجدداً وقوفها التام إلى جانب المملكة العربية السعودية في ما تتخذه من إجراءات للتصدي لكل ما يُهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة شعبها الشقيق.