شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة 31 وأسوان 38.. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لليوم الخميس، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة لكل محافظات مصر. والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر، ونجد أن هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. وتصل درجة الحرارة في القاهرة إلى 31 درجة مئوية، ومطروح أقل درجات الحرارة على مستوى الجمهورية 25. أما الأقصر وأسوان وإدفو فيسجلان أعلى الدرجات وهي 38 درجة، وليلاً فإن أقل الدرجات في كاترين وسيوة حيث تسجلا 16 درجة مئوية. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 107,030

تعافي 99,174

وفيات 6,234

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