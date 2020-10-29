نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق: ضوابط السعودية ترفع أسعار العمرة حتى 50%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

علق باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، على الضوابط السعودية لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة بداية شهر نوفمبر المقبل، موضحا أن الكثير من الشركات لن تعمل في هذا الموسم.

جاء ذلك عقب إعلان المملكة العربية السعودية، الأسس والمبادئ العامة لضوابط استقبال المعتمرين من خارج المملكة بداية من يوم 1 نوفمبر المقبل، وفقا لتعليمات واشتراطات وزارة الصحة السعودية.

وقال السيسي لمصراوي، إن الضوابط المعلنة من جانب المملكة، ستؤدي إلى ارتفاع أسعار برامج العمرة لهذا الموسم عن الأعوام السابقة لتتراوح بين 30 ـ 50% نتيجة هذه الضوابط، لافتا إلى أن هذه الضوابط يتم تعديلها في حالة واحدة وهي حال إيجاد علاج لفيروس كورونا.

وأشار إلى أن مدة برنامج العمرة لم يحدد في الضوابط المعلنة، بل تركت المملكة المدة مفتوحة، لتقييم الدول المرسلة للمعتمرين الموقف بشكل صحيح، وهو أمر مميز حتى لا يتم وضع الشركات تحت ضغط.

وأوضح السيسي، أن الضوابط السعودية الجديدة تحرم أكثر من 50% من المصريين الذين يؤدون مناسك العمرة سنويا فوق سن 50 عاما من أداء العمرة هذا العام.

وعن الوضع العام للشركات المصرية، قال السيسي، إن الشركات تأن وتخطت مرحلة القدرة على التعامل والتعايش مع الظروف الحالية كون الوضع أصبح صعبا للغاية عن الفترة السابقة، كون الوضع السياحي متعدد وليست عمرة فقط، منها نقل سياحي وسياحة خارجية وكل ذلك يصب في منطقة السياحة ككل، مرحلة التحمل عدناها.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، ضوابط استقبال المعتمرين من خارج المملكة بداية من يوم 1 نوفمبر المقبل، وفقا لتعليمات واشتراطات وزارة الصحة السعودية على النحو التالي:

ـ الفئة العمرية المسموح لها بأداء العمرة من خارج المملكة من سن 18 وحتى 50 عامًا.

ـ إلزام المعتمرين بتقديم شهادة "Pcr" بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا.

ـ إصدار التحليل من مختبر موثوق من دولة المعتمر لا يتجاوز مدتها 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى السعودية.

ـ الحجز المسبق في الحرمين والصلاة في المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة عبر تطبيق "اعتمرنا".

ـ ضرورة وجود حجوزات طيران مؤكدة للذهاب والعودة لكل معتمر.

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ـ حجز سكن شامل لخدمة الإعاشة بواقع 3 وجبات خلال مدة العزل الصحي "3 أيام بحد أدنى".

ـ توفير وسيلة لنقل المعتمر من المنفذ للسكن وحصول المعتمر على وثيقة تأمين شامل.

ـ تقديم خدمات ميدانية شاملة التنقل بين الحرم والسكن والميقات مع وجود مرشد لكل مجموعة.

ـ توعية الراغبين في أداء العمرة بالإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها على مدار رحلة المعتمر.

ـ أهمية التحقق من صحة بيانات ومعلومات جواز سفر المعتمر وتاريخ الميلاد المدخلة بنظام العمرة.

ـ إدخال بيانات الاستعداد المسبق قبل موعد القدوم بـ24 ساعة كحد أقصى بدقة بيانات 100%.

ـ إدخال بيانات تذاكر السفر وبيانات السكن في مكة والمدينة.

ـ إخطار المعتمرون بالعزل الصحي الاحترازي لمدة 3 أيام عند الوصول للمملكة بالفنادق التي يقيم بها المعتمرون.

ـ تقسيم المعتمرون الوافدين من الخارج إلى مجموعات، بواقع كل مجموعة 50 معتمرا كحد أدنى.

ـ حجز برامج موحدة للمعتمرين شامل جميع الخدمات بالتزامن مع موعد حجزهم لأداء العمرة والزيارة وفقا لتطبيق "اعتمرنا".

ـ تعيين مرشد لكل مجموعة، وإلزام الوكيل السعودي بمتابعة تقديم حزم الخدمات المتعاقد عليها من سكن ونقل وخدمات إعاشة.

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت بدء استقبال المعتمرين من خارج المملكة، بداية من يوم الأحد المقبل.