شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: نسب حضور الطلاب بالمدارس مرتفعة والتزام كبير بضوابط كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بعد مرور أسبوعين من بدء العام الدراسى الجديد هناك ارتفاع كبيرة فى نسب حضور الطلاب فى المدارس والتزام كبير بتطبيق إجراءات كورونا الاحترازية، موضحة أنه حتى الآن لم تظهر مشاكل كبيرة أو إصابات بكورونا والعام الدراسى مستقر وهادئ، لافتة إلى أن هناك لجان متابعة من الإدارات والمديريات بشكل مستمر .

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن بدائل متعددة لأولياء الأمور المتخوفين من استمرار الدراسة بسبب كورونا، الخليج 365" يقدمها فى التقرير التالى:

ـ المدارس تلتزم حاليا بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

ـ حضور تبادلى بين الطلاب على مدار الأسبوع.

ـ تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول وتخصيص مقعد لكل طالب.

ـ توفير منصات وقنوات تعليمية للطلاب لتعويضهم أيام الدراسة.

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ـ للطالب تقديم طلب استثناء من العام الدراسى بالكامل دون احتسابه عام رسوب.

ـ ينتقل العام المقبل لنفس العام الدراسى الذى قام بتأجيله.

ـ يحق لولى الأمر تقديم طلب للدراسة على نظام المنازل.

ـ الدراسة على المنازل لا يحاسب الطالب على الغياب.

ـ الدراسة مستمرة حتى بعد قدموا الموجة الثانية من كورونا.

ـ التوسع فى خطة التعلم عن بعد بسبب ظروف كورونا.

