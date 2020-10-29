شكرا لقرائتكم خبر عن قداسة البابا تواضروس يستقبل سفير الدنمارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، الأربعاء، سفين أولينج سفير الدنمارك الجديد بالقاهرة. تأتي زيارة السفير الدنماركي لقداسة البابا بغية التعارف، بعد تعيينه الشهر الماضي سفيرًا لبلاده بمصر. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,030

تعافي 99,174

وفيات 6,234

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قداسة البابا تواضروس يستقبل سفير الدنمارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.