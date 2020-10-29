شكرا لقرائتكم خبر عن بطء حركة السيارات واختناقات مرورية على الدائري وصفط اللبن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد الطريق الدائري وكوبرى صفط اللبن ودوران جامعة القاهرة اختناقات مرورية وبطء حركة السيارات مساء الأربعاء. وزادت الاختناقات عند نهاية الكوبرى والطريق المؤدى إلى المحور واتجاه الدائرى فضلا عن تعطل سياراتين ومرور الدراجات النارية بين السيارات. كما شهد منزل طريق المريوطية بطء في حركة السيارات مع وجود سيارة الإغاثة المروريةو وظلت الأزمة حتى منزل طريق ميدان الرماية الوضع في مصر Advertisements

اصابات 106,877

تعافي 99,084

وفيات 6,222

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