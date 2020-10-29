شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة والدة رضيع طوخ المتوفى جوعا: الخلافات بين أبوه وأمه من يوم ما اتولد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ياسمين عنتر شقيقة والدة رضيع طوخ المتوفى من الجوع بعدما تركاه والداه وحيدا بالمنزل 9 أيام دون طعام، إنه منذ ولاته الطفل المتوفى "أنس" وكان بين الزوجين خلافات أسرية، "أول الخلاف منذ الولادة وكان على الأسم هنسمى حمدى على اسم جده، أو عمران على اسم أخوه الكبير، وبدات المشاكل، وخاصة زوجات أشقاء زوج أختى، وبدات الغيرة من الطفل الرضيع، ثم تحولت المشاكل بين شقيقتى وزوجها على مصروف البيت".

وتابعت "ياسمين" لـ ”الخليج 365”، أن قبل الواقعة تعدى زوج أختها على أختها والدة الطفل الرضيع بالضرب بشقتها يوم 17 أكتوبر، وكان الطفل أنس في الشقة فوق، ونزلت اختى وزوجها نزل وراها وكمل عليها ضرب بالشارع، وطفلهما الأكبر "مروان" كان يلعب مع اولاد أعمامه، وجرى خلف والدته، "ومن كتر الضرب أختى وقعت في الشارع حتى سواقين خط 12 بنها القناطر هما اللى شالوها وجابوها لنا".

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ونفت شقيقة والدة رضيع طوخ المتوفى، إدعاء زوج شقيقتها وأسرته بأن شقيقتها تحججت بالذهاب لمحطة تنقية المياه بالقرية لملئ "جركن مياه للمنزل"، بل أن شقيقتها توجهت لمنزل والدها بقرية السيفا، وكان زوجها يعلم ذلك، مشيرة "أختى مشيت على بيت والدى بقرية السيفا يوم السبت 17 أكتوبر الساعة 11 الصبح، وزوجها توجه لعمله تانى يوم مش بعدها بـ 5 دقائق أو ربع ساعة، إزاى مستنيها وأنت ضاربها وأهنتها في الشارع هى غضبت وراحت لبيت والدها، وبتستنى لحد ما أهل زوجها ييجوا وياخدوها".

واستطردت، أن زوجات أشقاء زوج أختها يقومون بتربية الطيور على سطح المنزل "يعنى وهما طالعين ونازلين مسمعوش بكاء وصراخ الطفل، أو مشموش الريحة زى ما بيقولوا، واللى طمن أختى إنها لما بتغضب زوجها كان بياخد الولاد عند حماتها ودا كان مطمنها شوية، فبالتالى مسألتش، وكنا منتظرين ييجى هو وأمه وأخواته علشان ياخدوها، لكن سمعنا الواقعة بعد وصول رجال المباحث لضبط شقيقتى".

واختتمت حديثها، أن زوج شقيقتها قبل وصوله المنزل أثناء عودته من العمل قبل ساعتين من اكتشاف الواقعة كلم شقيقتها على الهاتف المحمول "قالها أنا جاى في الطريق، وأنس فين، ردت أختى قالت له أنت هتستعبط أنت مش مغضبنى عند أبويا، وسايبه أنس معاك، قالها عموما أنا جايبلك حاجة حلوة تبل ريقك، ومسألش حتى الولد مع مين، والنيابة حرزت الهاتف لتفريع الموبايل، كما أن الهاتف عليه صور تبين أنه كان يقوم بإطفاء السجائر بزراع ابنه الأكبر مروان".