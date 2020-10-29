شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: وفرت ترسانة أسلحة غير مسبوقة للجيش.. وسنضمن السلام من خلال القوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أثناء تجمع انتخابي في اريزونا، إنه استطاع خلال 4 سنوات أو أقل، أن يوفر ترسانة أسلحة للجيش الأمريكي ولقوات انفاذ القانون لم يسبق لها مثيل، وذلك ردا على أحد الجنرالات الذى قال إن الجيش لديه نقص فى بعض المعدات.

قال ترامب: "استطعت توفير ترسانة أسلحة بعد أن علمت بعد أول أسبوع لي في البيت الأبيض أن الأمور ليست جيدة"، وأضاف ترامب: "استطيع ان أقول بكل فخر أن الولايات المتحدة لديها أقوي وأفضل جيش.. وكل هذا يحمل علامة صنع في الولايات المتحدة".

وأكد ترامب خلال كلمته، أن الأولوية للسلام، قائلا: "اعدكم أننا سنضمن السلام من خلال القوة".

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وفى وقت سابق استعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقطات من لقاءات سابقة للمرشح الرئاسي المحتمل، جو بايدن، أثناء حديثه عن أهمية تنمية قطاع الصناعة والاقتصاد الصيني، وعلق "ترامب" على ما قاله بايدن في تلك اللقاءات قائلا: "كما شاهدتهم كلها أمور جنونية وما يفعله غير عاقل على الإطلاق، ولا يمكن أن تقل الأمة الأمريكية بما يريد أن يفعله جو بايدن".