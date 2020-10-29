شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات: 4 دورات لمعرض تراثنا سنويا بمنتجات مصرية 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات، إنه سيتم إقامة معرض تراثنا 4 دورات في العام، مشيرة إلى أن المنتجات التي شاركت في معرض تراثنا كانت مصرية 100 %، وخلال فترة العرض بعض العارضين انتهي من بيع كافة المنتجات التي كانت لدية، وطلب إدخال منتجات أخرى من الطلب على المعرض.

وقال في تصريحات تلفزيونية، إن الجهاز يدعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية عبر عدد من المستويات ، أهمها تقديم خدمات مالية وتمويلية، إضافة إلى خدمات تسويق المنتجات مثل معرض تراثنا، الذى تم تنظيمه على مدار دورتين، مشيرة إلى أن جهاز المشروعات يقدم خدمات للقطاع التجارى والصناعى والخدمى.

وأضافت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بعمل معرض للحرف اليدوية بمساحة 10 آلاف متر، على الرغم من أن أكبر معرض لهذا القطاع كان 3 آلاف متر، لافتة إلى أن 33 فرع لجهاز المشروعات عمل على حصر أصحاب الحرف ثم بدأنا تلقى طلبات الاشتراك في معرض تراثنا، وشكلنا لجان للتأكد من المنتجات المشاركة في المعرض.

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وأشارت إلى أن عدد زوار معرض تراثنا يتراوح بين 9 إلى 10 آلاف يوميا، وكان القطاعات جميعها ممثلة في معرض تراثنا ووصل إلى 28 قطاع ، أبرزها الخزف والفخار والأحجار والخشب وغيرها من كافة الحرف، وشهد المعرض مشاركة واسعة من أصحاب الحرف على مستوى الجمهورية.