شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الدبلومات الفنية يطالبون بفتح التنسيق.. والتعليم العالى: قبول 10% فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتشد عدد من طلاب الدبلومات الفنية أمام وزارة التعليم العالى للمطالبة بإعادة فتح التنسيق مرة أخرى أمامهم للالتحاق بكليات التمريض.

Advertisements

وفى هذا الإطار قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، إنه تحدث مع الطلاب، مؤكدا أن قرار المجلس الأعلى للجامعات حدد النسبة التى يمكن قبولها من طلاب الدبلومات الفنية بالجامعات والمعاهد، موضحا أن النسبة المحددة بقرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن قواعد القبول للعام الجامعى 2020 / 2021 تنص على قبول 10% فقط من طلاب الدبلومات الفنية بالجامعات والمعاهد من إجمالى أعداد الطلاب المقبولين من الثانوية العامة.

وتابع رئيس قطاع التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أنه لا يمكن قبول عدد أكبر من الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد بمعنى أنه لو هناك كلية تستوعب 200 طالب فكيف يتم ترشيح أكثر من هذا العدد للقبول والالتحاق بها، وقد تم ترشيح الطلاب وفقا للأعلى مجموعا للالتحاق بكليات التمريض.