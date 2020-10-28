محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تكثف قوات الدفاع المدنية بالجيزة جهودها للسيطرة على نيران حريق مخزن خردة وقطاع غيار سيارات بجوار نزلة الدائري بمنطقة صفط اللبن، الأربعاء. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء مدعومين بـ3 خزانات مياه إحداها استراتيجي سعة 35 طنا بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة إطفاء الجنوب. وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا بمحيط موقع الحريق، لتسهيل مهمة رجال الإطفاء، والحفاظ على سلامة الأرواح. ويحاول رجال الحماية المدنية بالجيزة محاصرة مصدر النيران وسط صعوبة في السيطرة على الحريق؛ بسبب كميات الزيوت والشحوم الناتجة عن انصهار الخردة.

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كانت هذه تفاصيل خبر المهمة تزداد صعوبة.. المطافئ تجابه خطر زيوت وشحوم منصهرة بحريق صفط اللبن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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