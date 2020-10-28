4 سيارات إطفاء و3 خزانات استراتيجية تجابه جحيم "حريق صفط اللبن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: يجابه رجال الحماية المدنية بالجيزة حريقا هائلا اندلع في مخزن خردة وقطع غيار سيارات بمركز كرداسة، اليوم الأربعاء. تلقى مسؤول غرفي عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بجوار نزلة الدائري بمنطقة صفط اللبن. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء مدعومين بـ3 خزانات مياه إحداها استراتيجي سعة 35 طنا. وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا بمحيط موقع الحريق، لتسهل مهمة رجال الإطفاء، والحفاظ على سلامة الأرواح.

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