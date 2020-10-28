شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقات تهنئة المولد النبوي الشريف 2020.. تتصدر تريند جوجل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بطاقات تهنئة المولد النبوي الشريف، احتلت محركات بحث جوجل في العالم الإسلامي لذكرى مولد الرسول صلى الله علية وسلم، ذلك اليوم الذي ينتظره كافة المسلمين فى جميع الدول العربية وغيرها فيبحث الكثير منهم حول بطاقات تهنئة المولد النبوي وايضا رسائل التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف، هذا نعرض لكم العديد من البطاقات ورسائل التهنئة بمناسبة هذا المولد الشريف.

رسائل بمناسبة تهنئة المولد النبوي

تتعدّد الرسائل والعبارات التي تتردد بمناسبة تهنئة المولد النبوي، احتفالًا لمولد خير البشريّة، ولعلّ من أفضل تلك العبارات ما نقدمه لكم:

وُلد النبي أمّيًا لا يُجيد القراءة والكتابة، ولكنه علّم كلّ الدّنيا، لأن علمه مقتبس من شديد القوى؛ فهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى.

القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة التي أرسل الله بها نبيّه؛ ليُنجّيهم من عذاب القبر، ومن خزي النّار، ويُقرّبهم من جنات فيها ما لا عين رأت، ولا أُذُن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

النبي هو الهادي البشير، والأمين النّذير، والدّاعي إلى الله بإذنه، والسّراج المنير الذي يُضيء الطُرُق الحالكة لمن اتّبعه.

اتّباع النبي في كل ما أمر به وكلّ ما نهى عنه أحد الطرق التي تودي بصاحبها إلى جنات عرضها السموات والأرض أعدت للمتّقين.

النبي هو القدوة والمثل الأعلى لكل من أراد أن يكون إنسانًا.

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ويحتفل المسلمين في جميع انحاء العالم ب "المولد النبوي الشريف 2020" بالذكر والاناشيد وقراءة الأحاديث النبوية الشريفة، كما يحتفل المسلمون ايضا بحلوى تهنئة المولد النبوي وبرقيات التهنئة والرسائل.