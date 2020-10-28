شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يتفقد أكبر محطة وقود بمصر في مدينة شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفتتح، قريبًا، أكبر محطة وقود على مستوى مصر، وهي محطة وقود «وطنية» بمدينة شرم الشيخ، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية، وهي تقع في حي النور بوسط مدينة شرم الشيخ، بالقرب من فرع جامعة الملك سلمان.

وتفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، المحطة، وشاهد جميع مراحلها، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بها، ويجري وضع آخر اللمسات الجمالية بها تمهيدا للافتتاح قريبًا، حيث اشاد المحافظ بجودة التصميم والسعة الكبيرة التي من شأنها تقديم خدمات كبيرة للمواطنين والسياح، وتخدم حركة السياحة الداخلية والخارجية.

وتعد المحطة من أكبر محطات الوقود على مستوى جمهورية مصر العربية، حيث إنها تشمل 10 طرمبات بنزين، 4 منها بنزين 95 و6 أخرى بنزين 92، بالإضافة إلى 6 طلمبات سولار، كما تحتوى على 8 خزانات بنزين سعة الخزان 30 ألف لتر و4 خزانات سولا سعة الخزان 60 ألف لتر، كما تشتمل على عدة مباني من بينها مبنى مول على دورين، يشمل 16 محلا، إضافة إلى 2 ماركت ومركزًا للخدمات (غسيل / كاوتش.. إلخ) ومسجد ومصلى للسيدات وحمامات وكافتيريا.

وتقع في حي النور بوسط مدينة شرم الشيخ بالقرب من فرع جامعة الملك سلمان.