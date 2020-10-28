التموين تعلن صرف 96% من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات حتى الآن

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية ، تلقى تقريراً أشار إلى أن الشركات التابعة للوزارة "تقوم بصرف السلع التموينية عن شهر اكتوبر الجارى للمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية ويتم صرفها للمواطنين.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية كانت قد قررت صرف كمامة قماش واحدة فقط إجبارياً بشكل شهري على البطاقات التموينية التى تتضمن 3 أفراد فأكثر، مع استمرار صرفها اختيارياً للبطاقات ايضا الأخرى.