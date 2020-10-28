شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تكريم الرئيس السيسى.. 10 معلومات عن على الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من علماء الدين خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف، من بينهم الدكتور على الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها فى القاهرة.



الخليج 365 يقدم عددا من المعلومات عن الشيخ على الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة كما يلى: الخليج 365 يقدم عددا من المعلومات عن الشيخ على الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة كما يلى:

1-ولد الشيخ علي الله شحاتة محمود الجمال بقرية برنبال بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

2-ختم القرآن الكريم فى المرحلة الابتدائية.

3-حصل الشيخ على الله الجمال على الشهادتين الابتدائية والإعداديه الأزهريتين في معهد برنبال.

4-حصل على الشهادة الثانوية الأزهرية من معهد مطوبس.

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5-التحق بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر حتى تخرج فى كلية الدعوة الإسلامية سنة 2007 بتقدير جيد جداً.

6- كان يعمل إماماً وخطيباً بالمكافأة أثناء دراسته فى منطقة المعادى.

7-التحق الشيخ على الله الجمال بالدراسات العليا بكلية الدعوة الإسلامية.

8-حصل على الماجستير بتقدير ممتاز ثم حصل على الدكتوراه عام 2015 وموضوعها "المعتقدات الدينية عند الطوارق".

9- عمل إماماً بوزارة الأوقاف فى 2008م، وفى عام 2010 عمل إماماً لمسجدالسيدة عائشة بالقاهرة، وفي سنة 2013م عمل إماماً بمسجد السيدة زينب، ثم إماما لمسجد السيدة نفيسة رضي اللّه عنها.

10-حصل على دورة تدريبية في فلسفة المواريث والوصايا ثم دورة في فقه المقاصد ثم دورة الإمام المجدد.