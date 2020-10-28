«السعيد» يتفقد خدمات سفارة المعرفة بجامعة بنها (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، بجولة تفقدية بقاعات الاجتماعات والتدريب بمبنى الشعبة الإنجليزية بكلية التجارة.

وخلال الجولة تفقد «السعيد» قاعة سفارة المعرفة لمكتبة الإسكندرية بمقرها بكلية التجارة، والتي تم إنشاؤها حتى تتمكن المكتبة من تخطي البُعد الجغرافي وتوصيل خدماتها إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفي العبادي، عميد كلية التجارة، والدكتور سامي غنيمي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ورفعت نان، أمين الجامعة المساعد للشؤون الإدارية، ومصطفي أبوالدهب، مدير عام الكلية.

وأشار رئيس الجامعة إلى إمكانية استخدام جميع قواعد البيانات العلمية المتوفرة بالمكتبة وإتاحتها للجميع والاطلاع على جميع إصدارات المكتبة منذ افتتاحها وإمكانية الوصول إلى نسخ للكتب والدوريات والرسائل العلمية بصورة رقمية.

وأشاد «السعيد» بالخدمات التي تقدمها السفارة إلى الباحثين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والمترددين على الحرم الجامعي.

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" السعيد " يتفقد خدمات سفارة المعرفة بجامعة بنها

" السعيد " يتفقد خدمات سفارة المعرفة بجامعة بنها