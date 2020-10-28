الأزهر يعزي باكستان في ضحايا المدرسة الدينية.. ويؤكد تضامنه مع كل ضحايا الإرهاب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لدولة باكستان قيادة وشعبًا، ولأسر ضحايا المدرسة الدينية في مدينة بيشاور غرب باكستان، ممن فقدوا ذويهم وأطفالهم ضحية الانفجار الإرهابي الذي وقع اليوم الثلاثاء.
وأكد الأزهر إدانته لهذا الحادث الإرهابي، معلنًا تضامنه الكامل مع ضحايا الحوادث الإرهابية، ووقوفه صفًا واحدًا مع كل أصحاب النوايا الصادقة لاقتلاع هذا الإرهاب الدموي من جذوره، مشددًا على أنَّ استهداف الأطفال في المدارس إرهاب دموي لا يمكن أن يبرره معتقد، ولا يقوم بتنفيذه سوى عقول شيطانية أدمنت إراقة الدماء ونشر الفوضى.
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