شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس شمال سيناء تنتفض لنصرة الرسول صلي الله عليه وسلم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتفضت عدد من المدارس بمحافظة شمال سيناء لنصرة الرسول محمد صلي الله عليه وسلم، ضد الرسوم المسيئة إليه في فرنسا.

وقامت مدرسة الشهيد علاء الريس الثانوية بنات بالعريش«مدرسة المساعيد الثانوية بنات» بنصرة الرسول صلي الله عليه وسلم من خلال الإذاعة المدرسية والتي كان عنوانها«إلا رسول الله»، حيث تناولت حديثًا عن نصرة الرسول، وتحقيق صحفي مع الطالبات والمعلمين حول نصرة الرسول صلي الله عليه وسلم، ثم كلمة لمديرة المدرسة الأستاذة علا المرسي والتي أشادت بأسرة اللغة العربية والصحافة المدرسية.

كما ارتدت طالبات المدرسة أوشحة مكتوب عليها عبارة «إلا رسول الله» للتعبير عن الغضب الشديد ضد إساءة فرنسا لنبي الإسلام محمد صلي الله عليه وسلم بدعوي حرية التعبير.

ويشهد العالمين العربي والاسلامي احتجاجات واسعة ضد الاساءة لرسول الاسلام محمد صلي الله عليه وسلم، بعد قيام فرنسا بنشر صور مسيئة للرسول الأكرم محمد، تحت حرية التعبير، وهو ما يرفضه العالم.

رفض الاساءة للرسول

رفض الاساءة للرسول

رفض الاساءة للرسول

رفض الاساءة للرسول