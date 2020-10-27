شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العربية للتصنيع يكشف أهمية الاستفادة من المصريين بالخارج فى مجال الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية استفادة الصناعة في مصر من المصريين العاملين فى الخارج في مجال الصناعة، ونستفيد في نقل التكنولوجيا وحل مشكلات الصناعة الحالية وتلبية متطلبات خطط التنمية التي تشارك فيها الصناعة.

وأكد خلال لقائه ببرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ريهام السهلى، أننا في حاجة كبيرة لنقل التكنولوجيا، والمصريين لديهم رغبة كبيرة في القيام بذلك، مؤكدًا على أنه تم تحديد المطالب والمحاور والمجالات التي نريد العاملين بالخارج يساعدونا فيها ويتعاونوا معنا.