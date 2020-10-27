شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العربية للتصنيع يكشف أهمية الاستفادة من المصريين بالخارج فى مجال الصناعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية استفادة الصناعة في مصر من المصريين العاملين فى الخارج في مجال الصناعة، ونستفيد في نقل التكنولوجيا وحل مشكلات الصناعة الحالية وتلبية متطلبات خطط التنمية التي تشارك فيها الصناعة.
وأكد خلال لقائه ببرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ريهام السهلى، أننا في حاجة كبيرة لنقل التكنولوجيا، والمصريين لديهم رغبة كبيرة في القيام بذلك، مؤكدًا على أنه تم تحديد المطالب والمحاور والمجالات التي نريد العاملين بالخارج يساعدونا فيها ويتعاونوا معنا.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس العربية للتصنيع يكشف أهمية الاستفادة من المصريين بالخارج فى مجال الصناعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.