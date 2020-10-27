​​"شارك في حملة انتخابية".. إعفاء مدير إدارة أوقاف أوسيم من منصبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قررت لجنة الانضباط والقيم بوزارة الأوقاف، اليوم الاثنين، إعفاء مدير إدارة أوسيم بمديرية الجيزة من عمله، وإعادته إلى عمله الأصلي كبير أئمة "إمام وخطيب ومدرس" مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر، لمشاركته في الحملة الانتخابية لأحد المرشحين لمجلس النواب.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الاثنين، أن المتاجرة بالزي الأزهري أو المنبر أو رسالة الإمام أو الزج بالمسجد ورسالته أو السماح باستخدامه في العملية الانتخابية، تستدعي العقوبة الرادعة، حفاظًا على حرمة المسجد وصورة الإمام.

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