النيابة الإدارية تستقبل وفدًا من المجلس القومي للمرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

استقبل المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بمقر رئاسة الهيئة اليوم الإثنين وفدًا رفيع المستوى من المجلس القومي للمرأة.

وضم الوفد كلا من النائبة الدكتورة هبه هجرس عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي بالمرأة، ومها هلالي عضو لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، والمستشار محمد الأدهم عضو لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة.

وحرص وفد المجلس على الإشادة بالقرارات الأخيرة الصادرة من المستشار رئيس الهيئة الخاصة بدعم ذوي الإعاقة من العاملين ب النيابة الإدارية والمترددين والمتعاملين على مقراتها ومردودهما على المستوى المحلي والدولي.

كما استعرض اللقاء سبل التعاون بين النيابة الإدارية ولجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة وذلك عبر إتاحة وصول المعلومات وتدريب أعضاء النيابة والإداريين على التعامل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا تدريب وتقديم الدعم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن جانبه حرص المستشار عصام المنشاوي على الإشادة بدور المجلس القومي للمرأة في دعم قضايا المرأة المصرية على وجه العموم ودور لجنة المرأة ذات الإعاقة في دعم ذوي القدرات الخاصة من السيدات على وجه الخصوص.

كما أكد على الالتزام التام بالقانون والمعايير الدولية فيما يخص دعم ذوي القدرات الخاصة، سواء فيما يخص منظومة التعليمات المعمول بها والتوجيهات المستمرة في هذا الصدد، فضلا عن أن العمل جاري على تجهيز أماكن ومقرات مجهزة بما يتناسب مع المترددين على النيابة من الشاكين والمتهمين من ذوي القدرات الخاصة.

وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات خلال الفترة القادمة بما يكفل دعم النواحي الإجرائية والموضوعية الخاصة بذوي القدرات الخاصة وفق المعايير الدولية وفي ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنبثقة عن الأمم المتحدة وإعلان الرئيس السيسي رئيس الجمهورية عام 2018 عامًا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وما استتبعه من صدور القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.