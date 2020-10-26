شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب تؤدي لتذبذب الكهرباء داخل منزلك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثيرا ما نشتكي من تذبذب التيار الكهربائي داخل المنزل الأمر الذي يعرض الأجهزة الكهربائية لخطر التلف، إدارة هندسة التحرير التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء أصدرت عددا من النصائح توضح أبرز تلك الأسباب وكيفية التعامل معها.

أحمال كهربائية زائدة

الأجهزة الأكثر سحباً للتيار الكهربائي تشمل المكيف المنزلي، الميكروويف، والمكواة، ونشافة الملابس، ومدفأة الكهرباء.

إذا كانت الأضواء لديك تخفت عندما تقوم بتشغيل جهاز معيّن، مثل مجفف الشعر أو ميكروويف، فتحقق أولاً ما إذا كانت تلك الأضواء موصولة على نفس الدائرة الموصول عليها الجهاز (من خلال فحص القاطع الكهربائي المشترك). عندها تكون بحاجة لفصل الدوائر الكهربائي وعمل دائرة كهربائية خاصّة لكل مجموعة على حدا.

بحال كانت الاضاءة تخفت والكهرباء ترتعش عند تشغيل أيّ جهاز منزلي، فقد تكون بحاجة للاستعانة بالأخصائي الكهربائي لفحص جميع الدوائر الكهربائية ومدى تحمّل التوصيلات الكهربائية للأجهزة المنزلية المختلفة.

توصيلات كهربائية غير سليمة

أحد أسباب رعشة الكهرباء في المنزل هي سوء التوصيلات والتمديدات الكهربائية في المنزل، فمثلاً قد تكون الأسلاك قديمة ومهترئة، أو أنّ حجم الأسلاك (سماكتها) غير كافية للتعامل مع كمية التيار التي تستخدمها الأجهزة المنزلية.

لهذا، فعندما تقوم بتشغيل أحد الأجهزة المنزلية كمضخة الماء أو مكيف الهواء، فإنّ هذه الأجهزة تقوم بسحب تيار كهربائي مرتفع نسبياً، ما قد يسبب انخفاضاً في الفولتية في المنزل، وتسبب الرعشة في الأضوية. ولحلّ هذه المشكلة، يجب استشارة أحد الأخصائيين الكهربائيين لفحص الأسلاك والتحقق من مدى ملائمتها للأجهزة المنزلية المستخدمة.

مشكلة في سلك النتر Neutral ????

تتكون التوصيلات الكهربائية للأجهزة من سلكين، فاز (Phase) ونتر (Neutral)، والسلك الثالث هو الأرضي والمسؤول عن منع حدوث الصدمات الكهربائية.

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قد يكون هناك سوء توصيل في سلك النتر (Neutral) أو أنّه متآكل، لهذا، يجب تفقّد جميع التوصيلات بدءاً من لوحة الكهرباء التي تحتوي على القواطع الكهربائية، تأّكد من سلامة توصيل جميع الأسلاك الكهربائية، وتأكد من عدم وجود أيّ علامة تدلّ على أنّ الأسلاك مهترئة أو متآكلة.

حيثُ أنّه إذا كان هذا السلك متضرراً، فسيسبب اختلالاً في التيار الكهربائي العائد من الأجهزة، ويسبب تقليل للفولتية في المنزل، والتي بدورها تسبب مشكلة ورعشة في الكهرباء، وانخفات الأضواء وترددها.

مشاكل من شركة الكهرباء المزوّدة

بحال تعرّضت منطقتك لبعض الظروف الجوية الصعبة أو أنّه قد حصلت مشكلة في المحوّل الكهربائية الرئيسي للمنطقة،أو أنّ هناك ارتفاع كبير في الطلب على الطاقة الكهربائية، كل تلك الأسباب قد تسبب رعشة الكهرباء في المنزل، فقد تكون الفولتية القادمة من شركة الكهرباء ضعيفة أو فيها تردد ما تسبب تلك المشكلة عندك في المنزل. في هذه الحالة، يجب الاتصال عن رقم الطوارئ في شركة الكهرباء والاستفسار عن تلك المشاكل.