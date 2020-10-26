شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة 30 والسلوم 26.. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لليوم الاثنين، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة لكل محافظات مصر. والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر، ونجد أن القاهرة 30، والسلوم أقل درجات الحرارة على مستوى الجمهورية 26. أما أسوان أبوسمبل فيسجلا أعلى الدرجات وهي 34 درجة مئوية نهاراً، وليلاً فإن أقل الدرجات في كاترين حيث تسجل 13 درجة مئوية. المدينة المتوقعة - عظمي صغرى القاهرة 30 19 الاسكندرية 28 20 وادي النطرون 29 19 طنطا 29 19 شبين الكوم 30 19 دمنهور 29 20 بلطيم 29 20 مطروح 27 18 السلوم 26 18 سيوة 27 17 بورسعيد 28 21 دمياط 28 19 الزقازيق 30 20 المنصورة 29 19 الإسماعيلية 31 20 السويس 30 21 العريش 29 20 رفح 28 20 رأس سدر 31 21 نخل 29 17 نويبع 31 Advertisements 24 طابا 31 22 كاترين 27 13 الطور 31 23 شرم الشيخ 33 25 الغردقة 32 24 مرسى علم 31 24 الفيوم 30 19 بني سويف 30 18 المنيا 31 16 أسيوط 31 16 سوهاج 32 18 قنا 33 20 الأقصر 33 21 أسوان 34 21 ادفو 33 21 أبوسمبل 34 20 الوادي الجديد 33 18 شلاتين 31 24 أبورماد 31 25 حلايب 30 25 رأس حدربة 30 26 الوضع في مصر

اصابات 106,540

تعافي 98,903

وفيات 6,199

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