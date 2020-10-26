حسن الرشيدى: العالم أشاد بحربنا ضد كورونا والإصلاح الاقتصادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب حسن الرشيدى، إن الكثير من الزعماء والضباط الأحرار ظلموا، لافتاً إلى أن مصر تمر بتحديات قاسية جدا سواء فى الداخل أو الخارج، ومازال المشروع لتفتيت المنطقة العربية مستمر.
وأضاف الكاتب حسن الرشيدى، خلال لقائه مع الإعلاميان عمرو عبد الحميد ونشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أنه لولا القيادة المصرية، وموقف مصر الثابت لتغيرت المنطقة بصورة أبشع، مشيرًا إلى أن أننا نجحنا فى إجراء انتخابات مجلس الشيوخ وخرجت بشكل ديمقراطى هادف جدا.
وأشارالكاتب حسن الرشيدى، إلى أن هناك منظومة كاملة أمنيا وسياسيا وصحيا لإجراء انتخابات مجلس النواب 2020، معقبا: "لولا نعمة الاستقرار التى تعيشها مصر، لن تستطيع تحقيق هذه الاستحقاقات الدستورية".
وأوضح الكاتب حسن الرشيدى، أن الإصلاح الاقتصادى الذى تحمله الشعب المصرى خلال الفترة الماضية بقسوة ساهم فى نجاحنا فى مواجهة فيروس كورونا، ونجح فى إجراءات إصلاحات اقتصادية أشاد بها العالم أكمله.
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