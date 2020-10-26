شكرا لقرائتكم خبر عن هاجمها وغناها.. هل انتهت أزمة هانى شاكر مع "بنت الجيران" (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت أغنية بنت الجيران التى غناها عمر كمال وحسن شاكوس مطربى المهرجانات جدلا كبيرا منذ بدء بثها فى شهر فبراير الماضي، بعد أن هاجمها الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، لاحتوائها على العديد من الالفاظ والمصطلحات الخارجة، منها عبارة "اشرب خمور وحشيش"

وتجدد الجدل مرة أخرى بعد أن غناها هانى شاكر فى برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلانى، كما أشاد شاكر بصوت كمال وشاكوش مطربى المهرجانات.

وجه المطرب الشعبى عمر كمال رسالة للفنان الكبير ونقيب الموسيقيين هانى شاكر، بعد حديثه عنه بشكل إيجابي وغنائه أغنيته الشهيرة "بنت الجيران"، ونشر مقطع الفيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام" وعلق قائلا، "وأنت أستاذنا وإحنا بنحبك واللى جاى مفيهوش إسفاف".