شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التأمينات تؤكد صرف معاشات أكتوبر بدون أى معوقات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.
الزراعة تجرى مسحا فى 3433 قرية لرصد الأمراض الوبائية للماشية.. صور
وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير الدنمارك تنشيط الحركة السياحية بين البلدين
أزهرى يشرح لواعظات ليبيا كيف تعيق المذهبية والحزبية تجديد الخطاب الدينى
الصحة توجه 6 نصائح للمقترعين فى انتخابات مجلس النواب للوقاية من كورونا
شركة مياه القليوبية تستعد لموسم الأمطار بتنفيذ 1800بالوعة مطر وغرفة صرف
الأزهر يدين تفجيرات أفغانستان ويؤكد: الجماعات الإرهابية تسفك الدماء لأغراض دنيئة
محافظة القاهرة توقع بروتوكول إنشاء روضة السيدة 2 بتكلفة 500 مليون جنيه..صور
الصحة: التجارب السريرية للقاح كورونا تؤكد فاعليته للحماية من العدوى
كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الوزارات.. التأمينات تؤكد صرف معاشات أكتوبر بدون أى معوقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.