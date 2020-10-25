حصاد الوزارات.. التأمينات تؤكد صرف معاشات أكتوبر بدون أى معوقات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم. التأمينات تؤكد صرف معاشات أكتوبر بدون أى معوقات الزراعة تجرى مسحا فى 3433 قرية لرصد الأمراض الوبائية للماشية.. صور الرى تعلن بدء اختبارات المتقدمين للانتداب للرى المصرى بالسودان وأوغندا وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير الدنمارك تنشيط الحركة السياحية بين البلدين وزيرة التضامن تؤكد وجود 19 مؤسسة لكبار بلا مأوى بنسبة إشغال 70%.. صور أزهرى يشرح لواعظات ليبيا كيف تعيق المذهبية والحزبية تجديد الخطاب الدينى Advertisements الزراعة توجه بسرعة إنجاز وتنفيذ منظومة تحديث الرى بالوادى الجديد.. صور الصحة توجه 6 نصائح للمقترعين فى انتخابات مجلس النواب للوقاية من كورونا شركة مياه القليوبية تستعد لموسم الأمطار بتنفيذ 1800بالوعة مطر وغرفة صرف مصر للطيران تسير غدا 37 رحلة دولية وداخلية لنقل 3800 راكب وزير التعليم العالى: 2.7 مليار جنيه لإنشاء جامعة المنصورة الأهلية الأزهر يدين تفجيرات أفغانستان ويؤكد: الجماعات الإرهابية تسفك الدماء لأغراض دنيئة وزير التعليم العالى يضع حجر الأساس لجامعة المنصورة الأهلية.. صور محافظة القاهرة توقع بروتوكول إنشاء روضة السيدة 2 بتكلفة 500 مليون جنيه..صور برتوكول جديد للعربية للتصنيع لدعم التحول الرقمى بالهيئة وزير التعليم العالى يضع حجر الأساس للمستشفى التعليمى بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا الصحة: التجارب السريرية للقاح كورونا تؤكد فاعليته للحماية من العدوى لجان متابعة للـ 16 صنف تقاوى قمح المقرر زراعتها بكل محافظة

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