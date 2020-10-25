شكرا لقرائتكم خبر عن «الوفد» يطالب الناخبين بالالتزام بالتعليمات الوقائية أثناء التصويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور أيمن محسب، مساعد رئيس حزب الوفد، بتقدم النساء صفوف الناخبين، أمس السبت، أمام لجان انتخابات مجلس النواب وتصدرهن المشهد السياسي في ماراثون 2020، وحرصهن على التواجد منذ الصباح الباكر أمام المقارات الانتخابية للإدلاء بأصواتهن.

وأشار الدكتور أيمن محسب، في بيان له، اليوم الأحد، إلى أن المرأة أصبحت تمتلك سلاح الوعي وتحارب به كافة المعوقات التي تقف حائل دون تحقيق حلمها وإثبات قدرتها داخل المجتمع، منوها أن السيدات دائما ما توجد في الصفوف الأمامية في أي انتخابات، عن وعي ومعرفة وخلفية معلوماتية كاملة عن المرشح الذي سيتم انتخابه.

وأضاف محسب، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ورجال وأفراد الشرطة والجيش بذلوا مجهودات كبرى من أجل تأمين العملية الانتخابية والحفاظ على توافر الأمن وعدم حدوث أي مخالفات أو خروقات تعمل على تعطيل سير العملية الانتخابية، فضلا عن توفير كافة سبل الراحة والمساعدة للناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وناشد مساعد رئيس حزب الوفد، جميع الناخبين بالالتزام بكافة التعليمات الوقائية أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وعدم التهاون في ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد أثناء التصويت، وذلك حفاظا على صحتهم وسير العملية الانتخابية بسلام على الجميع.