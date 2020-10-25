شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفرالشيخ يرحب بطلاب كليات العلوم والذكاء الاصطناعي والحاسبات الجدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الأحد، بالطلاب الجدد في كليات العلوم والذكاء الإصطناعي والحاسبات والمعلومات المنضمين لأسرة الجامعة للعام الجامعي 2021- 2020، متمنيًا أن يكونوا إضافة نوعية للجامعة وللمجتمع، وسط إجراءات احترازية ووقائية للحفاظ على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من مخاطر فيروس كورونا.

يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التعريفية لرئيس الجامعة للطلاب الجدد بمختلف الكليات، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك بحضور بحضورالدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عاطف نوير، نقيب العلميين بوسط الدلتا، والدكتور أسامة أبوسعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور مجدي محفوظ، عميد كلية العلوم، والدكتور تامر مدحت، وكيل شؤون التعليم والطلاب بكلية الذكاء الإصطناعي، وأعضاء هيئة التدريس بالكليات الثلاث وحضور طلابي.

وفي كلمتهم، رحب عمداء كليات العلوم والذكاء الإصطناعي والحاسبات والمعلومات بالطلاب، مُقدمين الشكر لرئيس وإدارة الجامعة على كل ما يقدمونه للكليات من دعم، كما تم التعريف بالبرامج الدراسية المميزة واللوائح والأنظمة المعمول بها في الكليات والجامعة، مُقدمين التهنئة للحضور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

ورحب الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بالطلاب الجدد وسنوات النقل، وأوضح المعلومات الإرشادية المهمة التي يستطيع الطلاب من خلالها التعرف على الخدمات المقدمة من الجامعة وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات لتقديم أفضل خدمة تعليمية آمنة للطلاب.

ودعا «عبدالعال» الطلاب إلى الإلتزام بإتباع الإجراءات الإحترازية حفاظا على سلامة الجميع والإلتزام بالجدول المنظم للمحاضرات سواء داخل الكلية أو عن بعد متنميًا التوفيق للجميع.

وأكد أن مكاتب عمداء ووكلاء الكليات ومكاتب النواب ومكتب الدكتور رئيس الجامعة تستقبل الجميع في كل وقت للاستفسار والإجابة عن أسئلة الطلاب والحصول على المعلومات الحقيقية من مصادرها.

ووجه الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، كلمة للطلاب رحب فيها بهم، وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة الباسلة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة وبدء العام الدراسي الجديد وذكرى المولد النبوي الشريف، موجهًا التحية لأرواح الشهداء، متمنيًا لمصر الأمن والأمان والتقدم والازدهار وللطلاب التوفيق والنجاح.

وعبَّر «دسوقي» عن سعادته باستقبال دفعة جديدة من الطلاب الجدد في الكليات الثلاث، وتمنى التوفيق والتفوق لهم خلال العام الدراسي، مُرحبًا بجميع الطلاب القدامى والجدد بمناسبة العام الدراسي الجديد، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على توفير سبل الرعاية للطلاب القدامى والجدد.

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وحث رئيس الجامعة الطلبة الجدد على الجد والاجتهاد في طلب العلم وعلى استغلال المرحلة الجامعية بكل ما هو نافع ومفيد باعتبار هذه المرحلة فترة ذهبية في حياة الطالب.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية المشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية والعلمية والثقافية التي تنظمها الجامعة، والتي تعتبر جزءً مهمًا ومكملاً للبرامج الدراسية لصقل مهارات وقدرات ومواهب الطالب، مبديًا استعداد الجامعة تقديم كل التسهيلات اللازمة في إطار احترام اللوائح والأنظمة وتبادل الاحترام بين الجميع.

وأشار إلى أن جامعة كفرالشيخ تعمل على تخريج طلاب متسلحين بمختلف المعارف والمهارات التي تمكنهم من الالتحاق بسوق العمل وفي تأسيس مشروعاتهم الخاصة.

وقدم الدكتور محمد عاطف نوير، نقيب علميين وسط الدلتا، درع النقابة للأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، والنواب، كما تم تكريم أوائل الخريجين بكلية العلوم، كما تم تكريم عدد من موظفي الجامعة.

جامعة كفرالشيخ

جامعة كفرالشيخ

جامعة كفرالشيخ