شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الحملات التفتيشية على المخابز والمحال و«السوبر ماركت» برأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كلف اللواء ايهاب رافت رئيس مدينة راس غارب اللجنة المشكلة من إدارة مكتب التموين والصحة بشن حملات تفتيشية على المخابز والمحلات الغذائية والسوبر ماركت والتأكد من توافر السلع وضط الاسعار والتأكد من التزام العاملين بتنفيذ الاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا . وشدد رافت على قيام اعضاء اللجنة بالمرور على المخابز بالمدينة ومتابعة وتدقيق ارصدة الدقيق ومطابقة المواصفات والازان الرسمية وعدم وجود تكدس امام المخابز ومتابعة الانتاج وجوده الخبز وعدم وجود مخالفات . وفى السياق ذاته قام اعضاء مكتب التموين المحلات الغذائيه والسوبر ماركت والتأكد من تاريخ صلاحية المنتجات ومصدرها وكذا توافر جميع السلع بالاسوق والالتزام بالاسعار المعلنة.

مشيرا بأنه تم المرو ايضا على محطات تموين السيارات والتنبيه المشددعلى الارصدة الاستراتيجية بكل محطة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 106,397

تعافي 98,813

وفيات 6,187

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