شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يؤكد انتظام العملية الانتخابية بالمحافظات دون معوقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية صباح اليوم اتصالات تليفونية بمحافظى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية 2020 وعددهم 14 محافظة هى " الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والاقصر " وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية والتأكد من فتح جميع اللجان الفرعية فى المحافظات والبالغ عددها 9871 لجنة دون وجود أى معوقات منذ بدء اللجان الساعة التاسعة صباحاً.

وأكد شعراوى، فى بيان اليوم، اكتمال فتح جميع اللجان فى المحافظات الـ 14 فى مواعيدها المحددة وسير الأمور بشكل طبيعي، والتأكد من عدم وجود أية عقبات تحول دون تصويت المواطنين فى الانتخابات بسهولة ويسر وتقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير أماكن انتظار ومظلات مناسبة للمواطنين أمام اللجان والاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من عمليات تطهير وتعقيم للجان.

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وأشار شعراوى إلى توافد الناخبين بكثافة على اللجان الانتخابية فى المحافظات الـ 14، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيرس كورونا ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الناخبين والتأكد من إرتداء الناخبين للكمامات الواقية أثناء الإدلاء بالأصوات، لافتا إلى استمرار غرفة العمليات المركزية بالوزارة لليوم الثانى على التوالى فى متابعة سير العملية الانتخابية على مدار اليوم بالتنسيق مع غرفه العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم ، مشيراً إلى أنه تم تجهيز غرفة العمليات بالوزارة بأحدث أجهزة الاتصال اللازمة لمتابعة انتخابات مجلس النواب لحظة بلحظة والإطمئنان على الحالة العامة للجان ومدى إقبال المواطنين للتصويت واستقبال كافة البلاغات ورصد أى مخالفات أو شكاوى والتعامل الفورى معها حفاظاً على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظات وخروج العملية الانتخابية بشكل مشرف وعلى أكمل وجه.

وأوضح شعراوى أنه تم التأكيد على محافظات المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية لاستمرار عمليات التطهير والتعقيم على مدار اليوم وإزالة أية اشغالات واستمرار حملات النظافة فى محيط اللجان وتوفير أماكن لائقة لاستقبال المواطنين، مشيدًا بتجاوب المواطنين خلال اليوم الأول فى انتخابات مجلس النواب وخاصة الشباب، مؤكداً أن شعب مصر واجه التحديات وانتصر لمستقبله وقرر مواصلة خطط التنمية والإنجازات والبناء فى جميع ربوع البلاد ، لافتاً إلى إن أعداد المواطنين أمام اللجان تميزت بالتنوع بين المرأة والرجال والشباب ولكن المرأة المصرية تصدرت المشهد كالعادة فى المراحل التاريخية والحاسمة فى تاريخ مصر.

وطالب وزير التنمية المحلية المواطنين الذين لهم حق التصويت ولم يدلوا بأصواتهم بالمشاركة فى اليوم الثانى للانتخابات لرسم صورة ديمقراطية تليق بمصر وشعبها صاحب فى اتخاذ القرارات التى تعمل على تقدم مصر واستقرارها ، مؤكداً أنه اصدر تعليمات مشددة للمحافظات بالحياد التام فى الانتخابات وعدم الانحياز لأى مرشح للوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين .