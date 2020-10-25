شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن سماح السعودية للعامل باستخراج تصريح مؤقت فى حال الدعوى القضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أشار فيه إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصدرت تعميماً بشأن أحقية العامل فى حال وجود دعوى قضائية بينه وبين كفيله أن يتقدم إلى مكتب العمل التابع له للحصول على تصريح عمل مؤقت للعمل لدى صاحب عمل غير كفيله حتى انتهاء القضية والحكم فيها .

وأوضح التعميم أن الجهة المختصة لإعطاء هذا التصريح هى مكتب العمل التابع له العامل بشرط أن يقدم العامل أثناء طلب التصريح ما يفيد وجود دعوى بينه وبين كفيله .