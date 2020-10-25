شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز سيوة يلتقي نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية لبحث افتتاح قلعة شالي الأثرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى العميد عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، الدكتور ضياء زهران، نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية، والمهندس عماد فريد، استشاري مشروع ترميم قلعة شالي الأثرية، وسليمان عبدالله، رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء سيوة للخدمات السياحية والحفاظ على البيئة، بحضور محمد بكر، نائب رئيس مركز ومدينة سيوة، وأحمد على، سكرتير مركز ومدينة سيوة، حيث تم بحث الاستعدادات لافتتاح قلعة شالي الأثرية بعد أعمال ترميمها.

تجدر الاشارة إلى أن شالي الأثرية بنيت في القرن الثاني عشر الميلادي، وتركها أهالى سيوة عام ١٩٢٦م، وبنيت بمادة الكرشيف وتمثل عمارة فريدة، ويعتبر مشروع توثيق وترميم الأعمال بالقلعة من المشروعات والمبادرات الرائدة في مجال الحفاظ على هوية سيوة الأثرية، ونفذ المشروع على مدار عامين بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبإشراف وزارة السياحة والآثار.

وتمت أعمال فتح الشوارع والممرات وإعادة بناء الأسوار مما يعيد سيوة القديمة لسابق عهدها، فيما تم إنشاء مركز للطفولة والأمومة لخدمة القطاع الطبي بالواحة، ومركز للعمارة لتوثيق العمارة البيئة بسيوة.